Torna la “Staffetta per la vita”: la fiaccola delle Olimpiadi di Roma 1960 attraversa 4 comuni

Torna per il quinto anno consecutivo l’evento “Staffetta per la vita” organizzato dalla sezione provinciale Aido di Latina per testimoniare la solidarietà con le persone che soffrono in attesa di un trapianto.

La manifestazione, che non è una gara podistica, si terrà domenica 23 giugno e si avvale della collaborazione dei gruppi comunale Aido di Cisterna, Latina, Pontinia, Sabaudia, gode del patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e dei Comuni di Cisterna, Pontinia, Latina, Sabaudia, del Centro regionale trapianti Lazio, nonché la collaborazione di autoservizi Frattarelli e della associazione Vigili del Fuoco in Congedo di Cisterna.

La marcia interesserà i 4 comuni pontini con circuiti cittadini di circa 3 chilometri con partenza a Sabaudia e arrivo a Cisterna. La fiaccola della manifestazione è stata utilizzata nelle Olimpiadi di Roma 1960 e sarà gentilmente messa a disposizione dal tedoforo Plinio Rigoni.

La staffetta per la vita

Il tutto inizierà alle 8.30 a Sabaudia con il saluto delle autorità, l’accensione della fiaccola e la partenza da piazza del Comune per poi sfilare lungo corso Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto Duca d'Aosta, via Carlo Alberto fino al centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo. Alle 9.45 sarà la volta di Pontinia dove la fiaccola attraverserà via Leonardo da Vinci, incrocio via Verdi, via Cavour, piazza Indipendenza, viale Italia, viale Europa, via Trieste fino alla rotatoria di via Migliara 47. Alle 10.45, invece interesserà Borgo Faiti passando lungo Piazza San Paolo Apostolo e in ricordo di Lucrezia Lucchia. Il corteo sarà a Latina alle 11.15 percorrendo largo Silvestri, viale delle Medaglie d'Oro, piazza della Libertà, piazza del Popolo, corso della Repubblica fino a piazza San Marco. Varcherà la linea del traguardo a Cisterna, in piazza XIX Marzo, intorno alle 12, dopo aver sfilato lungo corso della Repubblica.

Ad accogliere la fiaccolata ci saranno le autorità, la benedizione della Fiaccola e la consegna di un ricordo dell'evento agli atleti partecipanti. Inoltre lo stand AIDO e punto ristoro sarà disponibile a partecipanti e non fino alle ore 13.

Per informazioni: AIDO provinciale: 331.7427749