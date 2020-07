Strada della Rosa: sono iniziati gli interventi per l’abbattimento dei pini

Sono iniziati nella mattina di oggi, giovedì 9 luglio, gli interventi di abbattimento dei pini lungo strada della Rosa a Latina. L’annuncio attraverso la pagina Facebook ufficiale da parte del Comune.

“Abbattere un albero è sempre un'operazione dolorosa ma in questo caso necessaria per poter avviare gli interventi di messa in sicurezza di una delle strade più critiche della nostra città” commentano dall’Amministrazione che ha postato anche la foto con cui si rappresenta un rendering di come potrebbe diventare strada della Rosa, all'incrocio con via Isonzo, una volta terminati i lavori (foto in basso).

“In questa proposta - prosegue il Comune - i pini abbattuti sono stati sostituiti con i lecci ma il progetto paesaggistico, con la scelta delle alberature definitive, dovrà comunque ottenere il parere favorevole della Sovrintendenza”.

L’invito dell’assessore all’Ambiente Dario Bellini ai cittadini non residenti in quella strada è quello di non percorrerla rispettando l’ordinanza sindacale ancora in vigore.