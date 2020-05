Anniversario della strage di Capaci: lenzuolo bianco e minuto di silenzio nei Comuni

Ricorre quest’anno il 28esimo anniversario della strage di Capaci. Era il 23 maggio del 1992 quando nell’attentato di mafia sull'autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Capaci, persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo che viaggiava con lui, e i membri della scorta del giudice, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Anche l’Amministrazione di Latina ha deciso quest’anno di aderire all’iniziativa dell’Anci. Sabato 23 maggio sul Palazzo comunale verrà esposto un lenzuolo bianco e alle 17.57 il sindaco Damiano Coletta osserverà un minuto di silenzio indossando la fascia tricolore, simbolo dell'unità nazionale e dei nostri valori costituzionali.

Su iniziativa della Fondazione Giovanni Falcone quest'anno la giornata del 23 maggio sarà dedicata anche a tutti coloro che, in questi mesi, si sono prodigati con abnegazione e grande senso del dovere nella difficile gestione dell'emergenza coronavirus.

Anche il Comune di Aprilia ha sposato l'iniziativa dell'Anci. “Celebriamo quest’anno la Giornata della Legalità in un momento sicuramente particolare e delicato – ha detto il sindaco Antonio Terra che alle 17.57 osserverà anche lui un minuto di silenzio con indosso la fascia tricolore –. L’Anc ha aderito con convinzione all’iniziativa e lo facciamo anche noi ad Aprilia, ricordando l’impegno e il sacrificio non solo di Giovanni Falcone e delle vittime dell’attentato di Capaci, ma anche di tutti coloro che quotidianamente assicurano la presenza dello Stato nei territori, a presidio della legalità ma anche della solidarietà verso chi è in difficoltà. In questo senso, non potevamo non rispondere all’invito di Maria Falcone, ricordando anche tutti coloro che, in questi mesi e anche oggi, sono in prima fila nella gestione dell’epidemia ancora presente nel nostro Paese”.