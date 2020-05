Taglio dell’erba, il programma degli interventi dal 30 maggio: le aree interessate

Proseguono gli interventi per il taglio dell’erba nella città di Latina. Il Comune ha dato aggiornamento sulle operazioni dello sfalcio delle aree verdi previste nei prossimi giorni.

Di seguito il programma comunicato dal Servizio Ambiente del Comune; gli interventi saranno eseguiti a partire da sabato 30 maggio sul Lotto A e sul Lotto B (la ditta del Lotto A sarà operativa anche il 2 giugno).

LOTTO A

• Completamento aree Q4/Q5 - Zona Quartieri “Nuova Latina” e “Nascosa”

• Zona Cimitero - Viale Kennedy

• Zona Via del Lido - Morbella - Santa Rita

• Zona Cucchiarelli - Isonzo

• Completamento delle aree del Centro Direzionale (Aree Torre Pontina, Via Tanaro, Via Ufente, Via Pietrosanti, Area Museo della Terra Pontina, Via Magenta)

LOTTO B

LATINA SCALO

• Biblioteca comunale

• Asilo Nido “Il Trenino”

BORGO SABOTINO

• Parcheggi limitrofi Piazza Foceverde

• Parcheggio + area Via Pantelleria

• Completamento Parco Vasco de Gama

• Parco/Area Via Bortolotti

• Via Vetiche/ 1^ traversa

BORGO PIAVE

• Aiuole limitrofe alla rotonda

• Scuola materna/elementare

AREE A VERDE STRADALE

• Via Latina, zona Borgo Piave

• Via Bortolotti/Via Onorati, zona Borgo Sabotino

• Via del Lido (tratto 148 Pontina- Capo Portiere)