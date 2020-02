Terracina, ecco gli ausiliari ambientali contro l’abbandono dei rifiuti: formati 12 volontari

Sono stati consegnati ieri mattina da parte del sindaco di Terracina Roberta Tintari gli attestati per ausiliari ambientali che hanno effettuato il corso nei giorni del 21 e 22 febbraio scorsi. Quella degli ausiliari ambientali è una figura istituita da una deliberazione di Consiglio comunale del 2016 e concepita per garantire un più capillare controllo del territorio contro l’abbandono dei rifiuti.

“Un altro bel passo in avanti della nostra comunità in tema di difesa dell’ambiente e di impegno civico - ha detto Roberta Tintari -. Dodici volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile hanno espresso la volontà di acquisire l’attestato che consentirà loro di contribuire, a titolo completamente gratuito, alla tutela dell’ambiente di Terracina anche nella veste di Ausiliari Ambientali, oltre che in quella di volontari della Protezione Civile, già di per sé meritoria. Ai volontari e al loro coordinatore Silviano Valenti va il mio sincero ringraziamento per questa ulteriore dimostrazione di amore per la città”.

“In questi mesi – commenta l’assessore all’Ambiente Emanuela Zappone – abbiamo modificato il Regolamento degli Ausiliari Ambientali per allargare la platea dei possibili candidati allo svolgimento di questa funzione, prima riservata solo ai dipendenti comunali o a quelli della ditta incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Con la modifica apportata, abbiamo incluso le associazioni e la Protezione Civile. Abbiamo quindi chiesto la disponibilità a chi fosse interessato, ricevendo la risposta di dodici volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile che si sono offerti per frequentare il corso ed assumere l’incarico. Per la realizzazione del corso ci siamo affidati ad un ente certificato che da oggi ci permette di disporre di personale qualificato in grado di gestire le problematiche legate all’abbandono di rifiuti e alla loro cattiva raccolta.

Quando mi soffermo a pensare al passato recente di Terracina, mi meraviglio del punto a cui siamo oggi e quel passato mi sembra remoto, quando in realtà è veramente vicinissimo. Cinque anni fa, nel ‘paleolitico’ della gestione dei rifiuti, quello che oggi consideriamo abbandono e quindi reato ambientale, era invece il sistema di conferimento e raccolta ordinario vigente in città. Giustamente ora ci si indigna davanti ai comportamenti scorretti perché ci si abitua subito a ciò che è positivo e si rimuove il ricordo da dove si è partiti. Ora gli ausiliari ambientali ci aiuteranno a migliorare ancora di più la nostra città e il fatto che siano anche membri della Protezione Civile dà la misura di quale straordinario materiale umano si sia dotato il Gruppo Comunale che continua a crescere in numero e qualifiche”.