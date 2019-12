Terracina, un successo la quinta edizione del Bagno di Santo Stefano: raccolti mille euro per il canile

Dopo il successo delle prime quattro edizioni, torna a Terracina il Bagno di Santo Stefano, iniziativa di solidarietà organizzata dal gruppo di Facebook "Sei di Terracina se" per il canile comunale grazie alla disponibilità del Gruppo Orizzonte. Per ogni cittadino che ha sfidato le temperature invernali per tuffarsi in acqua, l'azienda donerà alla struttura di Terracina un buono acquisto di 5 euro per l'acquisto di crocchette, coperte, cucce e altro.

In tanti hanno risposto all'appello di questa quinta edizione del Bagno di Santo Stefano, radunandosi alla rotonda di Piazzale Lido alle 11:30. Alle 12 tutti in acqua con costume e cappello da Babbo Natale. Lo scorso anno erano stati raccolti 800 euro, ma quest'anno, replicato il successo, è stato raggiunto il record della cifra di mlle euro.