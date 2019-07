Si avvera il sogno di Sarah: a 9 anni duetta con Fiorella Mannoia all'Auditorium di Roma

Il sogno di Sara, 9 anni, si è avverato. Era partita da Terracina per andare al concerto di Fiorella Mannoia in programma ieri sera, 29 luglio all'Auditorium di Roma, con un cartello preparato: "Fiorella, posso cantare 'Che sia benedetta' insieme a te? Ti voglio bene, Sara" e per tutta la sera lo ha mostrato sperando di attirare l'attenzione della cantante. Alla fine la sua tenacia l'ha premiata e la piccola Sara è riuscita nel suo intento. A raccontare questa bella storia è il gruppo Facebook "Sei di Terracina se." (Foto dalla pagina).

Quando ormai le speranze stavano venendo meno, arriva il brano tanto atteso. Sara, che da tempo studia canto, si fa coraggio e alza di nuovo il suo cartello, si fa avanti e Fiorella Mannoia la chiama sotto il palco, intona le prime note della canzone e poi le passa il microfono. La bambina comincia a cantare e in un istante incanta tutto il pubblico dell'Auditorium, compresa la cantante che non nasconde l'emozione. Un'esperienza straordinaria che certamente non sarà dimenticata dalla ragazza. Il video di questo commovente momento è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Fiorella Mannoia.