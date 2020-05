Terracina è Bandiera Blu per la sesta volta

C’è anche Terracina tra le sette località della provincia di Latina premiate quest’anno con la Bandiera Blu. Il comune sul litorale pontino per il sesto anno consecutivo riceve l’importante vessillo che certifica, tra le altre cose, la qualità delle spiagge e delle acque di balneazione.

“Stamattina abbiamo partecipato alla cerimonia in videoconferenza per la consegna della Bandiera Blu, la sesta consecutiva per la nostra città. Immaginavo di viverla in maniera diversa questa giornata, ma questo è il tempo che ci è dato di vivere e di questo tempo siamo chiamati a farne un tesoro - ha detto il sindaco f.f. Roberta Tintari -. Il riconoscimento della Fee è da festeggiare perché è un traguardo che la nostra città raggiunge grazie al lavoro di un anno intero da parte di tutti. Oggi può sembrare inutile perché ancora non sappiamo come potremo goderne, ma la Bandiera Blu 2020 merita di essere celebrata e assume un significato ancora più intenso rispetto al passato: è un segnale di forza della città, di fiducia nel futuro ed è un simbolo intorno al quale si possono stringere i nostri operatori del turismo, i balneari e i cittadini tutti per ripartire e mostrare al mondo le nostre capacità e le nostre bellezze”.

“Grazie ai cittadini per il loro comportamento virtuoso, grazie alle scuole per lo straordinario lavoro di educazione ambientale che sta formando una generazione di giovani capaci di porsi come modello e stimolo verso gli adulti, grazie alle aziende che collaborano con la nostra città per la fornitura di servizi di alta qualità, grazie agli Uffici Comunali per il lavoro certosino che svolgono per il raggiungimento dell’obiettivo e grazie a tutte le associazioni ambientaliste e culturali che promuovono la tutela dell’ambiente nella nostra città” ha detto ancora il sidnaco.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Ambiente Emanuela Zappone. “Un risultato ancora una volta straordinario, per nulla scontato e frutto di un lavoro intenso che certifica la messa a sistema di buone pratiche e sensibilità ambientali ormai molto sviluppate a Terracina. Anche io mi unisco ai ringraziamenti del sindaco Tintari e aggiungo una considerazione: tutte le realtà sociali e professionali coinvolte in questo processo, stanno accrescendo anno dopo anno il proprio bagaglio di conoscenze, innalzando il livello delle loro capacità e della città nel suo insieme. Quando si compete per certi obiettivi, l’occasione di crescita è per tutti. Abbiamo imparato dalle sconfitte che si deve puntare a migliorare. Ora stiamo imparando dalle vittorie ad alzare l’asticella e le ambizioni della nostra comunità perchè nessun traguardo ci è precluso”.