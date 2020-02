Nasce l'associazione Minerva anche a Terracina: sabato l'inaugurazione

Dopo Latina, Fondi, Cisterna e Aprilia nasce Minerva Terracina. L’appuntamento è per sabato prossimo, alle 18.30, presso il Tabernae Cafè, in piazza Fontana Vecchia 6/8. Una città strategica dal punto di vista geografico con cui l’associazione Minerva inizierà a collaborare per mettere in campo progetti culturali, sociali e sportivi.

Saranno presenti all'inaugurazione l'europarlamentare Nicola Procaccini, il presidente della Provincia Carlo Medici, mentre per il Comune di Terracina parteciperanno Barbara Cerilli, assessore alla cultura e turismo, Sara Norcia, consigliere delegato ai grandi eventi, Patrizio Avelli, assessore ai servizi sociali e alla pubblica istruzione, Stefano Alla, consigliere delegato allo Sport. Aprirà i lavori il presidente dell'associazione Minerva Annalisa Muzio, mentre i referenti sul territorio saranno Elvira Falovo, Donatella De Persis e Ornella Marini.

“Con sabato si apre un altro importante capitolo della storia di Minerva – afferma il presidente dell’associazione Annalisa Muzio – perché Terracina è una città fondamentale per il nostro territorio, fulcro di eventi, anche sportivi, di carattere internazionale e meta turistico. Minerva Terracina avrà anche lo scopo di sviluppare progetti e idee legati all’economia del territorio grazie alla presenza, tra le referenti, di Donatella De Persis e Ornella Marini che, la prima per il suo ruolo apicale in un’importante banca e la seconda quale membro del direttivo dei “Commercianti di Giove”, conoscono a fondo il tessuto dei medi e piccoli imprenditori della zona. Economia, turismo, grandi eventi, cultura e sport saranno, dunque – continua Muzio – il punto di partenza per una collaborazione sempre più proficua con il Comune che ringrazio soprattutto per la presenza di assessori e delegati comunali che parteciperanno, sabato, all’inaugurazione di Minerva Terracina. Un doveroso ringraziamento va anche a Nicola Procaccini, ex sindaco di Terracina, e dunque profondo conoscitore del territorio e al Presidente della Provincia, Carlo Medici da sempre al fianco delle nostre attività. Siamo sempre più certi che fare rete tra pubblico, privato e associazioni – conclude il presidente dell’associazione – sia l’unico modo per rilanciare il nostro territorio in tutti i settori”.