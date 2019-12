Il presepe di sabbia entra nella tradizione di Terracina: l'inaugurazione l'8 dicembre

Sarà inaugurato domani, domenica 8 dicembre, alle 16,30,il presepe di sabbia sulla Spiaggia di Levante a Terracina. Dopo il grande successo della prima edizione nel 2018, quest’anno l’amministrazione ha deciso di replicare l’iniziativa, commissionando la realizzazione di un presepe ancora più grande e ricco di elementi. Una vasta porzione della città è stata ricostruita dagli artisti dell’Accademia della Sabbia e fa da prestigiosa cornice alla scena della Natività, con rappresentazioni anche di personaggi impegnati nelle attività lavorative tipiche di Terracina.

“Il Presepe di Sabbia – dichiara il sindaco facente funzioni Roberta Tintari - sta diventando una gradevole tradizione per Terracina. Personalmente sono molto legata alla celebrazione del Natale e la realizzazione del presepe sulla nostra spiaggia, ai piedi del Tempio di Giove Anxur, rappresenta un momento di identità forte per la città, un legame con gli elementi più significativi della nostra tradizione culturale e religiosa. La scelta della spiaggia va proprio in questa direzione: utilizzare i materiali e le risorse naturali del luogo per creare arte, promuovere le tradizioni che ci appartengono e aprirle agli altri da noi. Desideriamo migliorare ogni anno il nostro presepe, farlo crescere affinchè sia l’evento che caratterizza il Natale terracinese”.