Terracina, la città celebra i 60 anni del Palazzo Comunale

Sabato 21 dicembre Terracina festeggerà il 60esimo anniversario dell’edificazione del palazzo comunale, progettato dall’architetto Giuseppe Zander. Il programma prevede un convegno alle ore 10 in sala Giunta al quale parteciperanno, tra gli altri, Maria Olimpia e Pietro Zander, figli dell’architetto, a loro volta professionisti di valore.

Nell’atrio comunale è stata invece allestita una mostra fotografica che riproduce le fasi dei lavori di costruzione dell’immobile il cui luogo di edificazione venne sottoposto a referendum dall’allora sindaco Matthias (il 26 dicembre 1948) per chiedere ai cittadini se preferissero la parte alta o bassa di Terracina. “Questa ricorrenza – commenta il sindaco Roberta Tintari – costituisce un momento molto importante per la nostra città perchè il palazzo comunale non è semplicemente un luogo di lavoro, ma è un punto di riferimento per la comunità, è la casa dei terracinesi. La sua collocazione nell'antico Foro Emiliano ssume un grande significato perché rappresenta la continuità ultramillenaria di una storia affascinante come quella di Terracina. Desidero ringraziare la direttrice del Museo Ilaria Bruni per aver curato l’organizzazione della manifestazione con competenza e una passione sincera. Approfitto per invitare tutti a partecipare”.