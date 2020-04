Terracina: l’attesa è finita, aperto il ponte pedonale nella zona del porto

Attesa da tempo c’è stata oggi a Terracina l’apertura al transito dei pedoni e dei carrelli del pesce del ponte pedonale realizzato nell’area del porto a fianco al ponte dell’Ospedale. Dopo mesi di attesa a causa di problemi burocratici, finalmente risolti, si è potuta rendere fruibile una struttura di grande utilità.

Il sindaco Tintari sottolinea come l’apertura sia avvenuta “comunque prima dell’inaugurazione ufficiale, che faremo senz’altro appena sarà possibile, in linea con il momento molto particolare che stiamo vivendo. La struttura era pronta e quindi abbiamo voluto innanzitutto renderla fruibile per i cittadini e per gli operatori del settore ittico che necessitano di una passaggio più agevole e sicuro, sia per il transito dei pedoni sia per quello dei carrelli contenenti il pesce fresco appena sbarcato dai pescherecci. Certo, l’attività oggi è fortemente ridotta così come il traffico veicolare, ma confidiamo in una prossima ripresa della vita normale in questa città, condizione che si avverte con crescente urgenza per chiarissimi motivi economici e sociali. L’apertura di oggi rappresenta un segnale di fiducia per il futuro”.

L’assessore alle Attività Produttive e Demanio Marittimo Gianni Percoco esprime soddisfazione “per la fruibilità del ponte, pronto da tempo e che giunge in un momento così particolare. Ora sarà garantita la sicurezza del passaggio a pedoni e pescatori in un tratto di strada la cui conformazione è diventata angusta rispetto all’altissima frequentazione conseguenza dello straordinario sviluppo commerciale che l’area sta vivendo negli ultimi anni, una zona di grande bellezza del nostro quartiere marinaresco. Ci stiamo avvicinando all’estate e già si sono perse giornate di prezioso lavoro privando di reddito aziende e famiglie. L’Amministrazione desidera con forza agevolare la ripresa di queste eccellenze terracinesi e l’apertura del ponte va in questa direzione”.

L’assessore ai Lavori Pubblici Luca Caringi ringrazia “gli Uffici e chi si è prodigato per la soluzione dei problemi che ne hanno ritardato l’apertura. Oggi consegniamo ai cittadini, ai commercianti e alla categoria dei pescatori un’opera pubblica bella e utile. L’area è di grande interesse economico, oggi terribilmente penalizzata per via dell’emergenza sanitaria. Vogliamo valorizzare quelle attività capaci creare ricchezza e occupazione nella nostra città e, al contempo, consentire un’agevole fruizione di questa zona anche ai cittadini che passeggiano. In questi giorni faremo le rifiniture che non è stato possibile realizzare prima, ma siamo certi di aver fornito un servizio molto utile a tutti”.