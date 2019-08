Terracina, protocollo tra Legambiente e Acqualatina per la tutela dell’ambiente

Sinergia tra Legambiente Terracina “Pisco Montano” e Acqualatina per la tutela dell’ambiente. Presso la sede Anmi di via del Molo ieri si è svolta la quatta tappa di Goletta Verde 2019 organizzata dallo stesso circolo locale e patrocinata dal Comune, dalla Associazione Nazionale Marinai d’Italia sez. Terracina, da Legambiente – Goletta Verde, da Legambiente Lazio, da Acqualatina SpA, in stretta collaborazione l’ Its A. Bianchini di Terracina, la Rete “Plastic Free Beaches Terracina”, il Progetto sperimentale “Fishing for Litter Terracina”.

Durante il convegno sono state presentate le molteplici iniziative educative in ambito di sostenibilità ambientale di Acqualatina e il protocollo d’intesa siglato con il circolo Pisco Montano di Legambiente e maturato all’interno della Rete territoriale “Plastic Free Beaches Terracina”. “Il protocollo - viene spiegato in una nota di Legambiente - conferma la collaborazione con Legambiente e prevede una serie di iniziative congiunte, quali le lezioni condivise nelle scuole del territorio, ma anche iniziative pubbliche presso il Parco del Montuno di Terracina, sulle spiagge e nelle aree urbane, per una sensibilizzazione sempre maggiore alle tematiche ambientali. Il protocollo è anche finalizzato alla realizzazione del Centro di Educazione Ambientale Legambiente ‘La Collinetta’ a Terracina, il primo nella provincia di Latina, presso il Parco del Montuno che sarà dedicato proprio al tema della preziosa risorsa idrica (consumo consapevole, riuso, riciclo, acqua pubblica, lotta alla dispersione, contrasto all’acqua in bottiglia) e che partirà all’inizio del prossimo anno scolastico, con educatori ambientali certificati e iscritti al registro nazionale degli Educatori Ambientali di Legambiente e riconosciuti anche dal Miur”.

“Porto i saluti del Consiglio di Amministrazione di Acqualatina ed in particolare del presidente Michele Lauriola - ha detto il consigliere del CdA Alessandro Cerilli -. Con il presidente, tutto il Consiglio ha fortemente voluto il protocollo di cui ufficializziamo la sottoscrizione, a rappresentazione della collaborazione con Legambiente che portiamo avanti da tempo e che ha già prodotto risultati importanti. Con la firma, diamo vita a nuove iniziative che speriamo siano sempre un viatico per future ed interessanti collaborazioni, visto che a Legambiente, pur nel rispetto dei differenti ruoli, ci unisce la missione di portare valore al territorio su cui operiamo”. “Oggi aggiungiamo un tassello alla nostra collaborazione con il Circolo ‘Pisco Montano’ di Legambiente a Terracina, per confermare e rafforzare un percorso teso alla crescita della cultura della salvaguardia ambientale” ha proseguito l’Ad di Acqualatina Marco Lombardi. .

La campagna #NoPlastic

Nel corso dell’incontro è stat anche lanciata la campagna #NoPlastic, con le borracce in acciaio inox che verranno distribuite in tutte le scuole del territorio nell’anno scolastico 2019-20 e che sono state presentate in un’edizione limitata con doppio logo Legambiente-Acqualatina.

“Siamo davvero onorati di poter collaborare in modo strutturato con Acqualatina e con l’approccio pratico che ci contraddistingue supporteremo la nuova campagna #noplastic che partirà con la prima scuola a Terracina che è l’Its A. Bianchini, anch’esso primo sottoscrittore della rete ‘Plastic Free Beaches Terracina’, con la consegna ad inizio anno scolastico da parte di Acqualatina di eleganti e funzionali borracce in acciaio inox a studenti e docenti e dispensatori di acqua pubblica filtrata che saranno predisposti dall’istituto che ha deciso, grazie alla lungimiranza del dirigente scolastico. Maurizio Trani, di fare una scelta radicale e di rimuovere i distributori di acqua in bottiglia di plastica, per sensibilizzare studenti e docenti alla eliminazione totale dell’acqua in bottiglia di plastica” ha detto la presidente del circolo Legambiente Anna Giannetti.