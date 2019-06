Terracina, arriva l’estate: dal 1 giugno attiva la Ztl nel Centro Storico Alto

Operativa dal 1 giugno a Terracina la Zona a Traffico Limitato Temporanea nel Centro Storico Alto. E’ stata pubblicata l’ordinanza del Comune che istituisce la Ztl dalle 17 all’1 del giorno successivo fino al 30 settembre. L’accesso e il parcheggio, fanno sapere dal Comune, fino al 30 giugno sarà consentito ai titolari del permesso rilasciato nel 2018.

Per il rinnovo e il rilascio di nuovi permessi è necessario bisogna rivolgersi all’Ufficio Viabilità al secondo piano del Palazzo Comunale con le seguenti modalità: presentarsi il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, il giovedì dalle ore 16,00 alle 17,30 muniti di documento d’identità o altra certificazione valida attestante la residenza o la domiciliazione nella Zona a Traffico Limitato e libretto della vettura.

“Il proprietario del mezzo - spiega l’Amministrazione - deve coincidere con il richiedente. Se si tratta di vettura a noleggio è necessario produrre il contratto di noleggio, se si tratta di vettura aziendale è necessaria anche la visura camerale o il contratto di proprietà o locazione del locale destinato ad attività commerciale. I proprietari di seconde case o i locatari per le vacanze devono esibire l’atto di proprietà dell’immobile e visura catastale o il contratto di locazione”.

Ai titolari del permesso, è riservato anche il parcheggio di via G. D’Annunzio, sempre dalle 17,00 alle 01,00. Le vetture prive del permesso esposto, saranno passibili di rimozione forzata. Le altre disposizioni contenute nell’ordinanza riguardano:

- istituzione, sempre dal 1 giugno al 30 settembre, dell’Area Pedonale Urbana Temporanea dall’intersezione tra via Villafranca e Corso A. Garibaldi fino a via Posterula all’altezza del civico 41, con divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata a partire da via Assorati fino a piazza Tasso esclusa, dalle ore 20,00 alle ore 01,00;

- Area Urbana Pedonale Permanente, con divieto di circolazione e di sosta (esclusi i mezzi autorizzati) con rimozione forzata tutti i giorni dalle 00,00 alle 24,00 di ogni anno, nelle aree di piazza Municipio; via Salita Annunziata, nel tratto compreso tra piazza Santa Domitilla e piazza Municipio; corso A. Garibaldi, nel tratto compreso dall’intersezione con via Posterula e fino a piazza Municipio.

Si ricorda poi che cittadini e turisti, per raggiungere il Centro Storico Alto, hanno a disposizione anche le linee del Trasporto Pubblico Locale O (che arriva anche al Tempio di Giove Anxur) e O1 con capolinea in piazza Mazzini.

Per qualunque chiarimento gli Uffici sono a disposizione telefonando al numero 0773.707229 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,00.