Gli auguri di Tiziano Ferro cantati in diverse lingue: “Buon Natale. Siete i meglio”

E’ diventato ormai un appuntamento tradizionale quello degli auguri di Buon Natale che Tiziano Ferro fa a tutti i suoi fan: spopola sui social anche il video con la sua cover natalizia di quest'anno pubblicato la sera della Vigilia dal cantautore pontino.

Per queste feste la canzona scelta, e da riadattare allo spirito natalizio, è il recente brano di successo di Ed Sheeran "I don't care", in duetto con Justin Bieber. Tiziano Ferro ha cantato in diverse lingue pubblicando il video sui suoi canali social. “Buon Natale multilingua. Siete i meglio!” ha scritto l’artista pontino a corredo del video accompagnato anche da tanti baci, tutti per i suoi fan con cui ha voluto condividere la gioia di questi giorni di festa.