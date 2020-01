Tiziano Ferro dà appuntamento per il Festival con un video: “Sanremo arrivo”

Ci sarà anche Tiziano Ferro tra i protagonisti della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore di Latina fa parte del grande cast voluto dal direttore artistico Amadeus e sarà una presenza fissa tutte e cinque le sere di programmazione dal 4 all’8 febbraio.

Nella prima conferenza ufficiale della kermesse ieri a Sanremo il presentatore di questa edizione del Festival ha confermato la presenza di Tiziano Ferro dando anche qualche anticipazione di quello che si vedrà sul palco dell’Ariston, come ad esempio un duetto con Massimo Ranieri.

Ed un raggiante Tiziano Ferro ha pubblicato ieri sui social in video. “Amadaeus chiamandomi ha realizzato un sogno. Sarà fantastico per me far parte del cast di questo Festival. Il Festival mi ha fatto diventare un sognatore perchè da bambino lo guardavo e speravo di farlo. Esserci per cinque sere è un bellissimo privilegio. Sono veramente felice - ha detto -. A 40 anni essere felice come un bambino di 8 è una fortuna, e la devo ad Amadeus. Succederanno cose belle e divertenti, e spero anche molto emozionanti. Sarà una bella edizione. Porca miseria non vedo l’ora, ci vediamo là”.