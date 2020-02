Tiziano Ferro, il messaggio alla città: “Grazie per l’abbraccio enorme. Orgoglioso latinense”

Ha mandato in delirio i fan con la sua visita a Latina. Parliamo ovviamente di Tiziano Ferro che ha trascorso qualche giorno nel capoluogo pontino per girare alcune scene del documentario che a giugno uscirà su Amazon Prime Video. Impazziti i fan che hanno cercato il cantautore pontino, reduce dal grande successo di Sanremo, in lungo e in largo per la città, con alcuni di loro che sono riusciti a conquistare anche qualche selfie.

E ora è lui a voler ringraziare la città che in questi giorni gli ha dimostrato tutto il suo grande amore. E lo ha fatto attraverso un post pubblicato questa mattina sui social: compaiono alcune foto scattate nel capoluogo pontono, immancabili quelle sulla panchina dei giardinetti, accompagnate da una dedica a Latina e a alla sua gente che ancora una volta lo ha stretto in un grande abbraccio.

“Casa è dove il cuore risiede. Famiglia è dove fiorisce l’amore. Alla mia città, e alla mia gente. Grazie per l’abbraccio enorme. Orgoglioso latinense”. scrive Tiziano Ferro su Instagram.