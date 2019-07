Tiziano Ferro dopo il matrimonio, grande l’affetto dei fan: “Sono orgoglioso di voi”

E’ stato grande, ancora una volta, l’affetto con cui i fan hanno voluto simbolicamente abbracciare Tiziano Ferro dopo la notizia del suo matrimonio.

Dopo tre anni di relazione segretissima,io cantautore di Latina si è unito civilmente con il compagno Victor Allen. La cerimonia, blindata, si è svolta sabato nella sua villa di Sabaudia. Solo dopo le nozze si è diffusa la notizia confermata dallo stesso artista che ha dato il suo annuncio con un dolcissimo post sui suoi canali social. “La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore” ha scritto.

Come piena di amore e di affetto è stata la reazione dei fan alla notizia delle nozze; migliaia i messaggi che hanno inondato i suoi profili per celebrare l’evento.

E questa mattina Tiziano Ferro ha voluto ringraziare i suoi sostenitori con un bellissimo post pubblicato sempre sui social. "Se i fan riflettono l'animo dell'artista che seguono mi viene in mente di essere il più fortunato al mondo - ha scritto il cantante di Latina pubblicando una foto che lo ritrae sorridente insieme a Victor -. La vostra sensibilità, la vostra buona educazione, la vostra capacità di sostenermi contro chi odia, senza mai cadere nel volgare, nel violento, nell'ovvietà, sono continue lezioni di vita per me. Siete orgogliosi di me. Che sono orgoglioso di voi. Volevo dirvelo. Grazie per tutto l'amore che sto, che stiamo ricevendo”.

Dopo tre anni insieme, lontani dai riflettori, Tiziano Ferro e Victor Allen si sono uniti civilmente. Cerimonia blindatissima, alla presenza di una quarantina di invitati compresi i genitori del cantautore, nella villa del cantante a Sabaudia. Le nozze, come fa sapere Vanity Fair, erano già state celebrate tempo fa a Los Angeles, dove vive la coppia, e replicate ora anche in Italia.