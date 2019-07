Tiziano Ferro si è sposato, nozze blindate nella sua villa di Sabaudia

Ieri sera alle 18, nella sua casa di Sabaudia Tiziano Ferro si è sposato. In una cornice suggestiva il cantante, 39 anni, ha detto sì al compagno Victor Allen. La coppia, legata da tre anni, si è unita civilmente dopo le nozze segrete celebrate Los Angeles. A riportarlo è il sito Dagospia.

La cerimonia, blindatissima, è avvenuta alla presenza di una quarantina di amici. Presenti, ovviamente, anche i genitori di Tiziano. Grande sorpresa tra i fan del cantante che solamente oggi apprendono la notizia, dal momento che lui ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata. Fino ad oggi, infatti, nessuno conosceva l'identità del compagno, un cinquantenne di Los Angeles, città in cui Tiziano si è trasferito negli ultimi anni. "Il matrimonio è una cosa sconvolgente", ha dichiarato Tiziano Ferro a “Vanity Fair” nelle ore successive alla cerimonia "Io ho voluto farlo perché vivo in un mondo nel quale ci si dimentica delle cose importanti, della felicità e del fatto che abbiamo cose belle tra le mani. Con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere. Sento il bisogno di raccontare al mondo che questa persona c'è".

Del resto Tiziano, che ha fatto coming out nel 2011, non ha mai nascosto il desiderio di mettere su famiglia. "La mia data limite per avere un bambino? Quarant'anni - ha confidato tempo fa - Più sto negli Usa, a contatto con genitori gay, più comprendo la nostra scelta sentimentale e scopro come funziona la realtà".