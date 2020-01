Tiziano Ferro a Sanremo: il cachet in beneficenza alle associazioni di Latina

Tiziano Ferro ha scelto di devolvere in beneficenza il compenso frutto della sua partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, dove sarà ospite per tutte le cinque serate. Ad annunciarlo è stato l'ufficio stampa del cantautore. Si era inizialmente parlato di 250.000 euro ma la cifra sarebbe leggermente più bassa.

Saranno cinque le associazioni destinatarie della donazione, alcune delle quali proprio nella sua città, Latina: la sede dell'Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue della quale Tiziano è ambasciatore da quasi vent'anni; la LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che a Latina ha sede presso il Centro Oncologico "Porfiri" dell'ospedale Goretti; il Centro Donna Lilith, che dal 1986 si occupa di dare accoglienza, assistenza e supporto alle donne e ai minori vittime di maltrattamenti; l'Associazione Valentina Onlus, che offre assistenza ai malati oncologici; e infine l'Associazione Chance For Dogs, che si prende cura dei cani randagi e abbandonati e si occupa della loro adozione.

I cinque enti beneficiari hanno riunito in una sola voce il loro ringraziamento: "Siamo tutte strutture della provincia di Latina, che assistono quotidianamente - con estrema fatica e immenso amore - chi ha urgente bisogno di supporto. Tiziano ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l'ha visto nascere, sperare e sognare. E quei sogni diventano oggi una speranza in più per chi lotta ogni giorno sotto quello stesso cielo. Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi".

Coletta: "Un grande gesto di un grande artista"

Un "ringraziamento a nome di tutta la città" a Tiziano Ferro da parte del sidnaco di Latina Damiano Coletta. Il primo cittadino attraverso il suo profilo Twitter ha commentato la notizia. "Un grande gesto di un grande artista che dimostra tutto il suo amore per Latina"