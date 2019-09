Tiziano Ferro: in uscita “Accetto Miracoli”, secondo singolo dell’ultimo album

Tiziano Ferro è pronto a tornare. Dopo “Buona (Cattiva) Sorte”, esce venerdì 20 settembre il nuovo singolo del cantautore di Latina “Accetto Miracoli”, secondo estratto dall'omonimo album atteso invece per il 22 novembre su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). L’annuncio dell’artista pontino attraverso i suoi canali social con cui tiene costantemente aggiornati delle novità i suoi fan.

Il brano arriva a due mesi dal matrimonio del cantautore con il produttore musicale Victor Allen, celebrato in gran segreto a luglio a Sabaudia, nella casa di Tiziano Ferro, dopo tre anni d'amore.

Accetto miracoli, significato

Prodotta ancora da Timbaland, 'Accetto Miracoli' è una ballad intensa nella quale la passione interpretativa di Tiziano onora al meglio la sua scrittura viscerale e un testo importante. "La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino - racconta Ferro - parlando dell'argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l'andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole - Dio, Universo, potere superiore - poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono".

Accetto miracoli, come ascoltarla

Il brano è già disponibile in pre-order e pre-save su iTunes e Spotify. Dopo il primo singolo 'Buona (Cattiva) Sorte', 'Accetto Miracoli' presenta una nuova sfaccettatura dell'album del quale è la title-track.

Il tour di Tiziano Ferro nel 2020

Dopo l'uscita dell'album, Tiziano Ferro sarà in tour negli stadi italiani con TZN2020 a partire dal 30 maggio 2020 ( esordio allo Stadio di Lignano Sabbiadoro). La grande chiusura il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

I biglietti sono disponibili esclusivamente sui canali ufficiali www.livenation.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.