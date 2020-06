Trasporti, dal 19 giugno tre linee che dal centro arrivano al mare: percorsi ed orari

Con l’arrivo dell’estate verranno intensificati a Latina, nel rispetto delle misure di sicurezza derivanti dall’emergenza Covid, i collegamenti di trasporto pubblico per il mare. Il Comune ha annunciato che da venerdì 19 giugno saranno operative tre linee, due che dal centro città arriveranno fino a Foceverde, passando per Capoportiere, e una che partendo sempre dal centro e passando da Capoportiere arriverà fino a Rio Martino, tornando alla stazione autolinee passando da Borgo Grappa.

“Abbiamo voluto che venisse mantenuto un numero di corse tale da permettere un costante collegamento con la Marina di Latina - ha commentato l’assessore alla Mobilità, Dario Bellini -. Tutti i sondaggi in questo periodo ci raccontano di come molti l’estate sceglieranno di farla senza spostarsi dalla propria città o spostandosi all’interno della Regione, per questo continuare a fornire questo servizio per noi era essenziale. Crediamo molto in un diverso modello di mobilità e proprio per questo abbiamo anche deciso, insieme a CSC Mobilità, di monitorare costantemente la richiesta per poter eventualmente potenziare il servizio”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qui in basso il percorso delle tre linee e gli orari

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Latina usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery