Lotta al tumore al seno: si illumina di rosa l’orologio della Torre Civica a Latina

Il Comune di Latina aderisce anche quest’anno alla campagna “Nastro Rosa” promossa dalla Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - e finalizzata alla sensibilizzazione per la prevenzione dell’insorgenza del tumore al seno.

L’Amministrazione ha infatti accolto la richiesta degli organizzatori e per tutto il mese di ottobre l’orologio della Torre Civica di piazza del Popolo sarà illuminato di rosa per ricordare alle donne l’importanza della prevenzione sistematica e della diagnosi precoce nella lotta contro il cancro al seno che in Italia rappresenta il primo tumore per incidenza.

“Fare prevenzione oggi - commenta il sindaco Damiano Coletta - è un passaggio fondamentale, il primo nella lotta ai tumori e in particolare al cancro al seno. Il mese di ottobre, come ogni anno, rappresenta un periodo di stimolo, da un punto di vista comunicativo, nella diffusione della cultura della prevenzione e come Comune siamo orgogliosi di poter dare anche solo un piccolo segnale accendendo simbolicamente un “presidio” rosa nel cuore della nostra città”.

Sul territorio pontino il programma dell’ottobre rosa 2019 viene sviluppato dalla LILT provinciale in collaborazione con la Asl di Latina e il Polo Pontino dell’Università La Sapienza di Roma.