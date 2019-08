“Ubriacati di Vita”: nella zona dei pub l’iniziativa di sensibilizzazione per i giovani

Torna, con la quinta edizione, “Ubriacati di Vita”, l’evento del Comune pensato per i più giovani. Non casuale la location che ospita anche quest’anno l’iniziativa organizzata dalla Polizia Locale, la zona dei pub.

L’evento si svolgerà a partire dalle 22 di questa sera, venerdì 2 agosto, e si pone come obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi sui rischi di incidenti con alto livello di mortalità dovuti all’uso di sostanze alcoliche.

Per l’iniziativa sarà anche installato in via cesare Battisti (dacorso della Repubblica fino al numero 37 di via Cesare Battisti) un campo da Basket utilizzato da varie associazioni per tornei tra ragazzi dalla mattina da questa mattina e fino all’1 di questa notte.

Per garantire il regolare svolgimento dell’evento, nei giorni scorsi è stata emanata dal Comune un’ordinanza che disciplina la viabilità: dalle 6 di oggi 2 agosto e fino all'1 di questa notte sono previsti il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, escluso autorizzati, in via Cesare Battisti nel tratto compreso tra corso della Repubblica e corso Matteotti.

Gallery