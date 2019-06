Umuganda, un anno del progetto. Doppio appuntamento a Campo Boario

Compie un anno il progetto Umuganda “Cantieri di Pace” che festeggia con un doppio appuntamento il 7 e l’8 giugno a Campo Boario a Latina. I volontari del progetto saranno in piazza Berlinguer dalle 9 alle 13 in entrambi i giorni. Il progetto, iniziato un anno fa, ha visto dodici incontri per la riqualificazione di parchi, giochi e aree pubbliche in diversi quartieri della città.

“Un format di cittadinanza attiva, condivisa da amministrazione e volontariato – spiega la consigliera di Latina Bene Comune, Loretta Isotton, con mandato del sindaco per il decoro urbano – per portare a restyling luoghi e parchi bisognosi di cure. Una bella sfida in questo periodo storico, in cui le risorse delle Amministrazioni locali non sono mai abbastanza per risolvere le criticità e le necessità delle varie strutture presenti nelle aree pubbliche, che necessitano di manutenzioni regolari nel tempo.

Colgo anche l’occasione per ringraziare davvero tutti quanti hanno reso possibile questo progetto, permettendo di raggiungere il primo traguardo annuale. A partire dai giovani immigrati richiedenti asilo della cooperativa Karibu e i loro responsabili, da cui è nata questa iniziativa che la nostra amministrazione ha abbracciato e condiviso, proseguendo con il gruppo dei nostri Alpini della Protezione Civile di Latina, che sono stati sempre presenti e risolutivi per i vari interventi fatti; ai giardinieri comunali, e agli operai del decoro che hanno compreso lo spirito di questo format e hanno garantito la buona riuscita dei vari eventi e interventi. E poi tutti i cittadini volontari che si sono avvicinati a condividere questa bella esperienza concreta e utile”.

Gallery