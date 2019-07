I tre T-2006A salutano il 70° Stormo: erano in uso alla Scuola di Volo dal 2016

I tre T-2006A salutano il 70° Stormo. Lo scorso venerdì 28 giugno i tre velivoli sono decollati dall’aeroporto Enrico Comani alla volta di Capua con a bordo una delegazione di piloti, personale tecnico e manutentori. Si è trattato infatti dell’ultimo decollo effettuato dai tre aeromobili dalla pista di Latina con lo stemma del 70° Stormo impresso sulle loro code; sono poi atterrati sull’aeroporto di Capua per essere riconsegnati alla ditta produttrice Tecnam, azienda campana che opera nel settore dell’aviazione generale.

I tre velivoli erano entrati in linea nel luglio del 2016 a seguito di un contratto di leasing sottoscritto dall’Aeronautica Militare e dalla Tecnam. Sono stati impegnati come velivoli addestratori per la fase “3A” dei frequentatori destinati alle linee plurimotori. “La partnership stabilita in questi anni ha previsto, da parte dell’azienda di Capua, oltre alla fornitura dei velivoli, anche quella di un addestramento integrato che ha incluso l’abilitazione sulle nuove macchine dei primi quattro piloti del 70° Stormo, l’installazione presso la scuola di volo di Latina di un simulatore di volo, la manutenzione dei mezzi e 1200 ore di volo l’anno per i tre anni di leasing” spiegano dal 70° Stormo.

In occasione dell’ultimo volo dei T-2006A con matricole militari, i piloti del 70° Stormo ai loro comandi si sono cimentati in un sorvolo in formazione delle piste sia di Latina che di Capua, come saluto allo Stormo che li ha ospitati e quale simbolico ringraziamento per la proficua collaborazione intercorsa in questi anni con l’azienda campana. Alla riconsegna dei tre velivoli erano presenti il CFO di Tecnam, dottor Amedeo Fogliano ed il comandante del 70° Stormo, colonnello Francesco Maresca. Entrambi hanno espresso gratitudine e stima reciproca, nonché l’auspicio che possano sorgere occasioni future di collaborazione.

