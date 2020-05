Fase 2 a Latina, riapre Villa Fogliano. A disposizione una nuova area parcheggio

Si va verso un progressivo ritorno alla normalità a Latina. Per il prossimo 7 giugno è prevista anche la riapertura di Villa Fogliano. L’annuncio è stato fatto dal sindaco Damiano Coletta nel corso della diretta di ieri sera, 29 maggio. Quella della riapertura di Villa Fogliano è stata una delle domande più frequenti nel corso degli appuntamenti del sindaco con i cittadini nel corso di questa fase 2 dell’emergenza coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si sta lavorando quindi per assicurare la sicurezza ai fruitori; i controlli saranno affidati ai carabinieri forestali con l’ausilio della polizia locale. Inoltre è consentito il parcheggio nell’area di terreno adiacente alla strada di ingresso al borgo di Fogliano mentre non sarà possibile parcheggiare sulla carreggiata d’accesso, per avere un maggior controllo della situazione. Nella giornata di ieri è stata emessa un’apposita ordinanza che disciplina proprio la circolazione lungo via Fogliano (via Ada Wilbraham Caetani).