Il Vittorio Veneto-Salvemini guarda al futuro, in arrivo tre nuovi indirizzi di studio

Il “Vittorio Veneto-Salvemini” di Latina domani mattina, sabato 14 dicembre, dalle 9 alle 12 apre le porte in occasione dell’Open Day. Un’occasione importante per presentare agli studenti le novità che l’istituto introdurrà nel corso di studio a partire dal prossimo anno scolastico. Il lavoro di ampliamento dell’offerta formativa con ulteriori novità per preparare i ragazzi al mondo del lavoro o a proseguire il percorso in ambito universitario.

Amministrazione Finanza e Marketing, ed ancora Turismo e Sistema Moda: questi alcuni degli indirizzi che saranno illustrati ai futuri allievi.

In particolar modo Amministrazione Finanza e Marketing dopo il biennio comune dà la possibilità di scegliere tra varie opzioni tutte altamente formative: Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni internazionali e Marketing, Sistemi informativi aziendali con opzione Informatica, con in più la novità assoluta che dal prossimo anno scolastico sarà attivo l'indirizzo amministrazione finanza e marketing a curvatura sportiva. Un indirizzo che prevede all'interno dei programmi delle singole materie di studio, moduli specifici del settore sportivo come l'approfondimento del Diritto dello Sport, Economia aziendale delle Società Sportive e così via. L'obiettivo è quello di formare tecnici che possano avere uno sbocco professionale come manager nel mondo dello sport; ma non finisce qui perché verrà data la possibilità ai giovani atleti-studenti di conciliare l'attività sportiva con lo studio attraverso protocolli di collaborazione che verranno attivati con le società sportive operanti sul territorio.

Per quanto riguarda invece il Sistema Moda, al termine del biennio permette di scegliere tra due percorsi anche questi altamente formativi: Tessile e Moda o Calzature e Moda. Si tratta di una novità per l'intera provincia pontina che offre ai ragazzi la possibilità di confrontarsi e migliorarsi con una delle loro principali passioni, il fashion, tanto da farlo diventare uno sbocco lavorativo in tutto e per tutto.

All’Open day saranno presenti le aziende partner dei progetti di alternanza scuola-lavoro: Francia Latticini, Lisa Tibaldi Atelier, Direttiva Viaggi, Exponentia, Associazione Le Strade del Vino, Dublo.