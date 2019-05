Ztl in centro, cambiano gli orari per l’estate: dal 1 giugno attiva fino alle 2 di notte

Novità con l’arrivo dell’estate nella Zona a Traffico Limitato in centro a Latina: cambiano gli orari da sabato 1 giugno e fino al 30 settembre. Con un'apposita ordinanza (numero 169 del 31/05/2019, consultabile sull’Albo Pretorio online del Comune) è stato infatti disposto il divieto di transito nella Ztl dalle 9.30 alle 15.00 e dalle 16.30 fino alle 2.00 del giorno successivo.

A partire dal 1° ottobre, poi, e fino al 31 maggio resteranno invece in vigore i consueti orari (divieto di transito dalle 9.00 alle 15.00 e dalle 16.30 alle 21.00).

“La zona centrale è naturalmente uno dei luoghi più importanti di ‘incontro’, in particolare nel periodo estivo e non solo nel fine settimana - ha detto il vicesindaco di Latina Maria Paola Briganti -. Riteniamo che questo provvedimento, che accoglie anche le sollecitazioni di cittadini e operatori commerciali, faciliti questa tendenza salvaguardando, in primo luogo, la tranquillità di poter godere degli spazi aperti in sicurezza”.

Da evidenziare che le violazioni per accessi non autorizzati all’interno della Ztl sono passate da 9.803 a 4.308 tra il 2017 e il 2018 e che, ad oggi, nel 2019 siamo a quota 1.714.