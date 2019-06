Molto spesso sottovalutiamo la sua manutenzione. La usiamo e riusiamo, mettendola a dura prova, senza tenere conto del fatto che anche lei ha bisogno di cura e di una corretta pulizia. Parliamo della lavatrice. Cara e preziosa lavatrice, senza la quale non potremmo sopravvivere.

Ma per evitare che ci lasci di punto in bianco, che da un giorno all'altro smetta di funzionare, lasciandoci con pile e pile di panni da lavare, ecco alcuni suggerimenti preziosi.

Come pulire la lavatrice

Alla base del corretto (e duraturo) funzionamento della lavatrice c'è una corretta e periodica pulizia. Calcare e muffa, infatti, sono le cause principali di una lavatrice poco pulita, che può avere effetti negativi anche sul bucato. Se iniziamo ad avvertire cattivi odori, se il risultato del bucato inizia a non soddisfarci a pieno, deve scattarci un vero e proprio campanello d'allarme, perché la nostra lavatrice potrebbe avere vita breve se non curata per tempo.

Come pulire l’esterno della lavatrice

Iniziamo dall'esterno. Per pulire bene la lavatrice esternamente, bisogna igienizzare lo sportello con uno spray sgrassante, oppure, se si preferiscono rimedi naturali, spruzzare una miscela di acqua e aceto.

Come pulire il cestello della lavatrice e le guarnizioni

E' arrivato il momento di passare alla pulizia del cestello. Iniziate lavando la vaschetta dei detersivi con acqua calda e sgrassatore. Per la parte interna meglio procedere con un panno umido imbevuto in acqua e bicarbonato, oppure, acqua e succo di limone.

Dopo aver igienizzato tutto l’oblò, compresa la guarnizione intorno, procedete con un lavaggio a vuoto a 90°, in modo da eliminare eventuali residui e batteri.

Se notate che la vostra lavatrice continua ad avere cattivi odori o anomalie di vario genere, meglio contattare un tecnico o un idraulico. Di seguito alcuni indirizzi di esperti a Roma:

Idraulico Express

Idraulico Di Francesco

Idraulica Borsetti