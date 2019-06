Pesciolini d'Argento: cosa sono, come si formano e i segreti per eliminarli

Tutti, almeno una volta (ma sicuramente anche di più) avranno avuto un incontro ravvicinato con quegli animaletti argentati, dalla pelle cangiante noti a tutti come "i pesciolini d'argento". C'è poi chi li identifica come "pesciolini del legno", chi come "pesciolini della polvere", chi come "pesciolini del bagno", perché magari è questo l'ambiente della casa in cui li ha sempre visti spuntare, ma in pochi sanno i motivi per cui questi piccoli insetti vengono a farci visita, da dove spuntano e se sono innocui o meno.

Oggi andiamo a svelarvi qualcosa in più sui diffusissimi pesciolini d'argento.

Cosa sono i pesciolini d'argento

Il loro vero nome è Lepisma saccharina. Si tratta di piccolini esserini argentati, viscidi e dalle antenne lunghe. Tra le loro principali capacità - ve ne sarete accorti - c'è il mimetismo. Prenderli, spesso, non è un'impresa facile. In tutta Italia sono conosciuti come “pesciolini d’Argento”. Non vivono in acqua, ma con i pesci hanno in comune l’abilità nello sgusciare via. Sono inafferrabili e lo sa bene chi, almeno una volta, ha tentato di prenderli.

I Lepisma saccharina sono insetti dalla vita molto lunga, rispetto ad altre specie, possono, infatti, vivere anche fino ai 3 anni. Sono molto prolifici (una femmina può deporre fino a 20 uova al giorno) e possono stare mesi e mesi senza cibo. Sono davvero degli esserini forti e longevi, per questo difficilmente riusciamo a liberarcene.

Cosa mangiano i "Pesciolini d'Argento"

I Pesciolini d'Argento si nutrono di zuccheri e di amidi presenti in tantissimi cibi, ma anche nella carta, nel legno, nella colla, nelle guarnizioni, nei tessuti di vari fibre (sintetici, lino, cotone, seta e pelle), dunque la casa è piena di angoli ghiotti per questi insettini. A segnalare la loro presenza in casa sono delle macchioline giallastre, particolarmente visibili sulla biancheria e sui libri. Non sono nocivi, non pungono, non irritano, non mordono, non sono velenosi, ma se iniziano a cibarsi delle pagine di un libro o di una stampa di valore, beh, vi lasciamo immaginare i danni che possono provocare.

Come eliminare i Pesciolini d'Argento

Se vi siete accorti che un'invasione di pesciolini argentati ha invaso anche il vostro appartamento, non resta che preparare esche e trappole per questi quasi innocui ma molto fastidiosi animaletti. Vi abbiamo già detto che sono ghiotti di zuccheri e di amido, dunque, provate ad inserire dei pezzetti di patate o di pane, con aggiunta di un po' di zucchero, in una bottiglia o in una ciotola che renda loro difficile la fuga una volta entrati.

Ecco altri consigli per eliminare i pesciolini:

Arieggiate e deumidificate la casa: i pesciolini d'Argento, infatti, amano l'umidità ma odiano la luce

Passate spesso l’aspirapolvere, soprattutto in prossimità di battiscopa di legno e angoli di muratura. Pulite all'interno di cassetti e mobili in legno

Conservate il cibo in recipienti di plastica o di vetro ben chiusi

Usate spezie e oli essenziali, perché i pesciolini argentati li odiano, in particolare la lavanda e l'alloro. Sono efficaci per allontanare questi insetti anche menta piperita, citronella, lavanda e ginkgo biloba. Il suggerimento è di posizionare spargiessenze e diffusori in libri e cassetti. Provate anche con le bucce di cedro cambiandole, però, entro una settimana al massimo.

Se l’infestazione è grave, sarà preferibile ricorrere ad una ditta specializzata che procederà con l'utilizzo di insetticidi chimici come la piretrina o l’acido borico (sempre nel rispetto e nella sicurezza di persone e animali).