Accorpamento, gli studenti del Classico tornano in classe. Resta il nodo del Vittorio Veneto

I ragazzi del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina tornano in classe, dopo le rassicurazioni arrivate nella giornata di ieri dalla Regione. Il corteo, che era in programma per oggi, è stato quindi annullato ma non si fermano invece gli studenti del Vittorio Veneto. L'istituto infatti potrebbe essere accorpato cn il Sani o con l'Einaudi.

"Siamo soddisfatti ma per il Vittorio Veneto Salvemini auspichiamo altre soluzioni - commentano i consiglieri di Lbc Maria Grazia Ciolfi e Massimo Di Trento, che ieri mattina hanno manifestato solidarietà agli studenti durante il sit in organizzato in viale Mazzini - Vogliamo esprimere soddisfazione in merito alla nota con la quale la Direzione Regionale scuola e diritto allo studio ha richiamato le ragioni per l'impossibilità a procedere all'accorpamento tra il Liceo Classico Dante Alighieri e il Vittorio Veneto Salvemini, poiché si tratta delle stesse motivazioni con le quali abbiamo sostenuto, nel corso dell'ultimo Consiglio provinciale, il nostro voto contrario a tale proposta".

"La proposta di accorpamento - spiegano i due consiglieri - contrastava infatti con le linee guida regionali che prevedono di procedere ad accorpamenti di istituti con indirizzi omogenei, linea ovviamente non rispettata nel caso in questione come ribadito e sottolineato dalla nota regionale, trattandosi di un Liceo Classico ed un Istituto Tecnico. Tuttavia la soddisfazione non è totale perché riteniamo di voler ulteriormente sollecitare Provincia e Regione a prendere in considerazione, tra le alternative per procedere al dimensionamento dell'ITC, quella di istituire un polo tecnico-commerciale unico. Così si riporterebbero all'interno dell'istituto Vittorio Veneto Salvemini indirizzi analoghi attualmente attivati in altri istituti del capoluogo. Sottolineamo inoltre come il trend di iscrizione nell'ultimo anno, grazie all'attivazione dell'indirizzo moda, unico in Provincia, sia stato in crescita. In ogni caso auspichiamo che un eventuale accorpamento venga previsto solo dopo un percorso condiviso con gli organi collegiali dell'Istituto. Pertanto - concludono Maria Grazia Ciolfi e Massimo Di Trento - domani continueremo a parlare di dimensionamento scolastico in Comune presso la sala De Pasquale alle 16.30, in un dibattito pubblico al quale sono invitati docenti, genitori e studenti di tutti e due gli istituti".

Questo pomeriggio è infatti in programma in Comune l'incontro "Memento audire sempre", a cui parteciperanno studenti, docenti e genitori insieme al sindaco e all'assessore alla Scuola Gianmarco Proietti.