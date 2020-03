Lavori di riparazione sulla condotta: senza acqua i comuni di Formia e Gaeta

Inizialmente previsti da Acqualatina per il 2 marzo, e poi spostati per il maltempo, sono in programma per mercoledì 4 marzo i lavori di riparazione sulla condotta adiacente al serbatoio S. Antonio di Formia.

L’interruzione del servizio è prevista dalle 19 di mercoledì 4 marzo con ripristino del normale servizio intorno alle 5 della mattina di giovedì 5 marzo.

Saranno interessati dall’interruzione i Comuni di Formia e Gaeta nelle seguenti zone:

- Gaeta: Via Monte Tortona, Via S. Agostino, Via Monte Amiata

- Formia: tutto il centro abitato, da Villaggio del Sole-Via Mergataro fino a Via Canzatora

“Per supportare le esigenze dei cittadini coinvolti - fanno sapere ancora da Acqualtina -, verranno messe a disposizione un’autobotte a Gaeta e 5 a Formia nelle seguenti zone:

- Gaeta: Via Monte Tortona (incrocio Via Monte Cervino)

- Formia: Largo Paone, Pineta Vindicio, Piazza S. Erasmo, incrocio tra Via A. Ciardo e Via Palazzo, Chiesa S. Giuseppe Lavoratore”.