Maltempo: acqua torbida in alcuni comuni del sud pontino. Disponibili autobotti

Disagi in alcuni comuni del sud pontino per il maltempo che in questo fine settimana non ha lasciato tregua alla provincia di Latina con pioggia e vento forte. Proprio a casa delle abbondanti precipitazioni da ieri, 21 dicembre, si stanno verificando fenomeni di torbidità presso la sorgente di Mazzoccolo e Capodacqua.

I Comuni interessati dal fenomeno sono Castelforte, Formia, Gaeta, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia.

Acqualatina ha fatto sapere nel pomeriggio di oggi, domenica 22 dicembre, ha predisposto un servizio sostitutivo a mezzo autobotte:

- Formia: piazza Largo Paone, piazza S.Erasmo, Mercato Nuovo, piazzale Scuole di Penitro, piazza Maranola, piazzale Cimitero Castellonorato;

- Gaeta: piazzale antistante il Municipio;

- Minturno: piazza Rotelli, presso il Municipio e presso chiesa San Biagio;

- Castelforte: presso il Municipio, Suio Alto e Suio Forma

- Santi Cosma e Damiano: presso il Municipio, Suio Alto e Suio Forma.