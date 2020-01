Sud pontino, con la pioggia torna anche l’acqua torbida: 6 comuni coinvolti

Torna la pioggia e nel sud pontino torna anche il fenomeno dell’acqua torbida. A darne notizia Acqualatina attraverso una nota con cui comunica quali sono le zone interessate e dove sono state dislocate le autobotti.

Il fenomeno di torbidità ha inizialmente interessato la sorgente di Mazzoccolo, presso cui sono state effettuate questa mattina nuove analisi, e si è poi esteso anche alla sorgente di Capodacqua.

I comuni coinvolti sono quelli di Formia, Gaeta, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Minturno, ma anche Acea Ato 5 per le forniture da Spigno Saturnio e Santi Cosma e Damiano

Acqualatina ha fatto sapere che è disponibile un servizio sostitutivo a mezzo autobotte presso:

- Formia: piazza S. Erasmo, Chiesa S. Giuseppe Lavoratore, largo Paone lato mare e piazzale Mercato Nuovo, Scuole di Penitro, piazza Maranola, piazzale antistante case popolari di Castellonorato

- Gaeta: via M.te Tortona ang. Monte Cervino, piazza Villa delle Sirene, piazzale della ex Stazione e corso Italia angolo via Firenze

- Minturno: piazza Rotelli, presso il Municipio e presso chiesa San Biagio

- Castelforte: Municipio, Suio Alto e Suio Forma

- Spigno Saturnia: Antistante il Municipio, loc. Campo di Vivo

- Santi Cosma e Damiano: presso il Municipio e Banca del Garigliano

“Si consiglia in ottica di cautela della salute pubblica - conclude la società , emissione di ordinanza di non potabilità”. Ordinanza che è stata già emessa dal Comune di Formia.