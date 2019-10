Scappa da una struttura sanitaria di Latina e aggredisce i carabinieri in caserma

E' scappata da una struttura sanitaria di Latina ed ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Ferentino scatenando il panico. I carabinieri sono dovuti intervenire per calmare una ragazza del posto che era in evidente stato di alterazione psico fisica.

Come riporta Frosinone Today, la giovane, 28enne, era sottoposta alla misura di sicurezza sicurezza della libertà vigilata in una struttura di Latina e si è allontanata. A Ferentino ha minacciato i militari in quel momento presenti nella sede ed è stata bloccata e nuovamente ricoverata. La ragazza, con precedenti per danneggiamento, è stata deferita in stato di liberta ed ora dovrà rispondere di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice.