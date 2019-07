Giovane di Latina aggredito in Francia: Jean-Luc è grave in ospedale a Bordeaux

Sono giorni di apprensione anche a Latina per il giovane Jean-Luc Krautsieder, il 33enne pontino ricoverato in ospedale a Bordeaux in gravi condizioni dopo aver subìto una violena aggressione in Francia. I fatti risalgono all’inizio di giugno, ma la notizia in città si è diffusa solo nelle scorse ore dopo che i suoi amici hanno deciso di organizzare un concerto di beneficenza per raccogliere fondi in aiuto della famiglia di Jean-Luc.

L’aggressione risale dunque ad un mese fa ed è avvenuta proprio nei pressi di Bordeaux. Tra i primi a soccorrere il giovane di Latina, che da qualche tempo si era trasferito in Francia, alcuni passanti; poi il trasporto d’urgenza in ospedale dove è ancora ricoverato. Sul caso sono in corso le indagini della autorità francesi. Non sono ancora chiari i motivi della violenta aggressione, secondo alcune indiscrezioni non è escluso che possa essere legata ad una rapina.

Intanto alcuni amici di Jean-Luc Krautsieder hanno organizzato per lui un evento di beneficenza, “Ci Sentirai a Bordeaux - Concerto per Jean”, che si terrà venerdì 5 luglio all’Emerger a partire dalle 20.30.

“Jean è un nostro caro amico, un musicista, che un mese fa è stato aggredito a Bordeaux da dei balordi. Da allora è in ospedale, a Bordeaux. In coma. Suoneremo e canteremo, una grande festa, aspettando il suo ritorno - scrivono gli organizzatori nella presentazione dell’evento su Facebook -. Durante la serata raccoglieremo fondi che saranno donati alla famiglia che sta sostenendo molte spese”.