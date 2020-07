Aggredisce e minaccia due giovani, poi spintona anche i carabinieri: denunciato

Notte movimentata a Latina dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 40 anni, residente a Marino, per i reati violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di armi od oggetto atti ad offendere.

Tutto è accaduto intono alle 2.30 quando in seguito alla richiesta arrivata dalla centrale operativa, i militari del locale Nor - Sezione Radiomobile sono dovuti intervenire per una lite.

Secondo quanto ricostruito, poco prima il 40enne, per futili e non meglio specificati motivi, aveva iniziato una discussione con due giovani di 26 anni di nazionalità marocchina colpendone uno con un bastone in legno e minacciandoli entrambi brandendo un fucile da pesca subacqueo, che poi non è stato recuperato.

L’ira dell’uomo non si è placata neanche al momento dell’arrivo dei carabinieri; in “evidente stato di alterazione psicofisica con atteggiamento aggressivo e minaccioso”, spiegano dall’Arma, ha più volte spintonato i militai nel tentativo di divincolarsi e di riavvicinarsi ai due stranieri.

Con non poca fatica e anche con l’utilizzo dello spray in dotazione alle forze dell’ordine, i carabinieri sono riusciti a bloccare e a riportare alla calma l’uomo poi denunciato in stato di libertà.