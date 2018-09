Maltempo nel Lazio, dalle prime ore di domani piogge e temporali

Nuovo bollettino di allerta meteo nel Lazio in questo inizio di settembre. La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani. Dalle prime ore della mattinata di domani, domenica 2 settembre, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento.Si invitano quindi tutti gli enti interessati ad adottare gli adempimenti di propria competenza.