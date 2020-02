Allerta per il vento, disagi nei collegamenti con le isole pontine: soppresse alcune corse

Disagi nei collegamenti con le isole pontine a causa del maltempo. E’ stato emesso nella giornata di ieri dalla Protezione Civile un avviso di condizioni meteorologiche avverse che indicava dal mattino di oggi, mercoledì 26 febbraio, e per le successive 18-24 ore, “venti forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte in graduale rotazione da nord-ovest”.

E proprio a causa del forte vento ci sono delle variazioni nei collegamenti Laziomar tra Formia e le isole pontine di Ponza e Ventotene, come ha fatto sapere Astral Infomobilità.

Nello specifico, le corse Formia-Ventotene delle 15.30 e Formia-Ponza delle 14.30 di oggi non verranno effettuate. Per la corsa Ventotene-Formia delle 15, invece, è anticipa la partenza alle 11. Sempre per maltempo questa mattina non è stata effettuata la corsa Ponza-Formia delle 8.00.