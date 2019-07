Analisi alla centrale di Capodacqua: nessuna contaminazione

Sono state intensificate le attività di monitoraggio della centrale di Capodacqua da parte di Acqualatina. Le analisi sono state disposte in seguito alle segnalazioni di un apicoltore di Spigno Saturnia. Il gestore fa sapere ora che agli esami di routine si sono aggiunge indagini specifiche per verificare la presenza nelle acque di Amplat, sostanze inquinanti come quelle utilizzate per la disinfestazione.

Acqualatina specifica quindi che le acque sono completamente potabili. "I risultati sono stati inoltrati ai carabinieri con una dettagliata relazione tecnica - spiega Acqualatina - Queste attività vengono eseguite da anni, l'acqua prelevata dalle centrali è infatti da sempre soggetta a costante controllo da parte dei laboratori e mai è stata riscontrata alcuna anomalia rispetto alla potabilità delle acque".