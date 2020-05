Anziano cade in casa e rimane bloccato, soccorso dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco in pieno centro a Latina nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio. Gli uomini del 115 hanno operato per soccorrere un anziano caduto in casa e rimasto bloccato.

E’ successo in una palazzina al civico 14 di via Spalato dove sono giunti anche i sanitari del 118. Da quanto si apprende l’uomo di 85 anni è caduto all’interno della sua abitazione non potendo più rialzarsi. Fortunatamente è riuscito ad allertare i soccorsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per entrare in casa e soccorrere l’uomo, i vigili del fuoco attraverso una gru hanno raggiunto il balcone al secondo piano della palazzina riuscendo da qui ad entrare nell’abitazione permettendo ai sanitari del 118 prestare le prime cure dall’anziano rimasto ferito, ma fortunatamente in buone condizioni.