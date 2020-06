Discute con il padre e lo colpisce con un ventilatore, arrestato un 30enne per lesioni

Una violenta discussione in casa tra padre e figlio e quest'ultimo, in preda a una furia, afferra un ventilatore e comincia a colpire. Un 68enne di Anzio è finito in ospedale in codice rosso, dopo essere stato aggredito dal figlio 30enne. Quest'ultimo ha colpito il genitore con violenza, scaraventandogli contro un ventilatore e procurando all'uomo contusioni al naso e allo zigomo e la frattura di una costola.

Dopo l'aggressione, sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Anzio, diretto da Andrea Sarnari, che hanno arrestato il ragazzo per lesioni gravi. La vittima ne avrà per un mese.