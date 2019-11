Casa della Salute ad Anzio: inaugurazione con il presidente della Regione Zingaretti

Fissata per oggi, mercoledì 20 novembre, slitta alla prossima settimana a causa del maltempo l’inaugurazione della Casa della Salute di Anzio. Il taglio del nastro è stato infatti rinviato al prossimo giovedì 28 novembre alle 11.30.

Alla cerimonia saranno presenti il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, insieme ai primi cittadini di Anzio e di Nettuno.

La nuova struttura sanitaria sarà connessa con gli altri servizi territoriali e ha come obiettivo quello della presa in carico del paziente, secondo percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali, in grado di ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso.

"L'attivazione della Casa della Salute, per i cittadini di Anzio e Nettuno, è un primo importante passo per migliorare l'offerta di servizi e di prestazioni sanitarie sul nostro territorio” ha commentato il sindaco di Anzio, Candido De Angelis. "Nel ringraziare il presidente Zingaretti - conclude il primo cittadino - per questo innovativo servizio sanitario, auspico che il lavoro di squadra, che stiamo portando avanti, insieme alla Regione Lazio ed all'Asl Roma 6, per il potenziamento dell'Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno, possa portare a breve ad altri concreti risultati per la cittadinanza".