Rapinatore in pizzeria ad Anzio: spara con una scacciacani, ma porta via solo 5 euro

Momenti di paura sono stati vissuti nella serata di ieri, mercoledì 8 luglio, all’interno di una pizzeria ad Anzio dove all’improvviso è entrato un uomo che voleva mettere a segno una rapina.

Tutto è accaduto intorno alle 23. Come si legge su RomaToday, l’uomo era armato di una pistola scacciacani quando ha fatto irruzione nell’attività; nei momenti concitati ha sparato un colpo in aria (a salve) per intimidire i presenti. Ma i piani del rapinatore sono saltati ed è riuscito a prelevare solo 5 euro dal fondo cassa del locale.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato insieme ai colleghi della Scientifica che ha rinvenuto un bossolo sul pavimento della pizzeria. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le indagini sono ora affidate alla polizia che sta dando la caccia al rapinatore.

