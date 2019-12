Appia, alberi caduti sulla carreggiata: strada chiusa a Cisterna per gli interventi

E’ stato provvisoriamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 7 Appia nel territorio di Cisterna. La comunicazione da parte di Anas.

Nei pressi del chilometro 48,500 sono in corso gli interventi per la rimozione di alberi caduti sulla carreggiata, probabilmente a causa del maltempo delle scorse ore.

Il traffico è stato deviato con indicazioni in loco sulla viabilità secondaria. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamenti

L'Anas ha comunicato che intorno alle 17.30 è stato riaperto al traffico il tratto dell'Appia chiuso per la rimozione degli alberi caduti.