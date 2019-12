Maltempo, Appia chiusa tra Cisterna e Latina: interventi per alberi pericolanti

Giornata difficile sull’Appia, una delle arterie su cui si sono fatte maggiormente sentire le conseguenze dell’ondata di maltempo di questo fine settimana. A causa della caduta di alberi sulla carreggiata la statale 7 è stata temporaneamente chiusa al traffico in diversi tratti, a Cisterna, Latina, Pontinia e Monte San Biagio, per consentire gli interventi sul posto.

In serata Anas ha fornito l’ultimo aggiornamento annunciando la chiusura dell’Appia, in entrambe le direzioni, dal chilometro 63,300 al chilometro 95 tra Cisterna e Latina.

“La chiusura - si legge in una nota - è disposta in via precauzionale a seguito delle condizioni meteo avverse che persistono nella zona, colpita in particolare dal forte vento delle ultime ore, per consentire le operazioni del taglio di alberi pericolanti, verificare la stabilità degli altri presenti lungo il tracciato e procedere alla pulizia del manto stradale. Le deviazioni avvengono lungo la viabilità limitrofa, mentre per le lunghe percorrenze lungo la strada statale 148 ‘Pontina’.

Sul posto sono presenti il personale Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.