Aprilia, blitz in casa di un 50enne: ritrovato un arsenale, sciabole e pugnali

Pistole, fucili, sciabole e pugnali. E' quanto hanno ritrovato i carabinieri ad Aprilia in casa di un 50enne del posto. Un arsenale completo di munizionamento, illegalmente detenuto.

I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato in particolare: un revolver privo di tamburo calibro 44/45; un fucile da caccia modello doppietta calibro 20; una carabina m24 ; 186 cartucce di diversa marca e calibro; una pistola semiautomatica modello p38 calibro 9 con relativo serbatoio; una semiautomatica modello ppk calibro 22 e relativo caricatore contenente 8 cartucce; due ricariche di polvere nera per revolver; due sciabole e una spada; due pugnali.

Dopo la perquisizione e il sequestro, il 50enne è finito in manette per detenzione di armi da fuoco, detenzione di armi clandestine e ricettazione e trasferito in carcere a Latina.