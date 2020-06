Aprilia, scarica rifiuti in strada: ripreso dalle telecamere. Il sindaco: “Sarà multato”

E’ direttamente il sindaco Antonio Terra a segnalare l’ennesimo incivile episodio di abbandono dei rifiuti in strada avvenuto nei giorni scorsi ad Aprilia. Il primo cittadino ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook insieme ad una foto.

“Domenica i nuovi impianti di videosorveglianza che abbiamo installato nel nostro territorio hanno ripreso l’ennesimo tentativo di sporcare la nostra città. I responsabili saranno ora identificati e prontamente sanzionati” scrive il sindaco Terra.

“Io continuo a non comprendere queste abitudini incivili, che sono innanzitutto illogiche, dal momento che il Comune ha attivato (e non da oggi) tutte le procedure necessarie a smaltire rifiuti di ogni tipo. Fare la fatica di caricare materassi e reti su un furgone, guidare per chissà quanto e poi scaricare il rifiuto a bordo strada è un comportamento tremendamente stupido, oltre che un atto che rende sporco uno spazio che è di tutti, anche dell’incivile che crede di esser più scaltro perché getta lì un rifiuto prodotto. Un po’ come scaricare immondizia nel proprio giardino.

Adesso - conclude il primo cittadino nel suo post - questo arguto signore si beccherà una bella multa. Rimane, però, la gravità di un gesto che sporca e rovina un bene di tutti”.