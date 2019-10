Aprilia, accoltellato un uomo: grave in ospedale. Caccia all'aggressore

Un uomo è stato accoltellato ed è rimasto gravemente ferito ad Aprilia. La violenta aggressione si è consumata intorno alle 12 di oggi, 15 ottobre, in via Carducci. La vittima è un uomo del posto di 30 anni, che secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito all'addome. L'uomo è stato soccorso e traportato in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia che stanno indagando per ricostruire l'accaduto e rintracciare il responsabile.